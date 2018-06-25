Российские ученые создали материал для электроники будущего

Ученые НИЦ «Курчатовский институт» создали двумерный материал, который можно использовать при разработке электронных устройств.

Разработка российских ученых может стать ключом к преодолению барьера, не позволяющего дальнейшего уменьшения размеров и увеличения быстродействия процессоров. Главное направление поиска новых технологий — так называемая спинтроника, то есть электроника, основанная на квантовых свойствах электрона.

Если современная электроника базируется на кремниевом транзисторе, способном находиться в одном из двух состояний — ноль или единица, — то в будущей спинтронике ноль и единица задаются так называемым спином электрона, его квантовым состоянием, которое в определенных условиях тоже может принимать ровно одно из двух значений.

Спинтроника сулит не только дальнейшее уменьшение размеров электронных приборов, но и невероятное снижение их энергопотребления: переворот спина электрона, в отличие от переключения кремниевого транзистора, практически не требует энергии.

Ученые Курчатовского института создали материал, который позволит интегрировать спинтронику с кремниевой технологией. Он представляет собой тончайшую пленку магнита толщиной от одного до нескольких атомных слоев, позволяющего выстроить спины электронов в одном направлении и реализовать на его основе спинтронную технологию.

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