Движение поездов в Москву на Белорусском направлении восстановлено

Движение электричек на участке Голицыно–Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги восстановлено после технического сбоя. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

На данный момент бригады уже восстановили контактный провод, в результате повреждения которого было отменено движение. Выполняются работы по введению электропоездов в график, сообщает «Интерфакс».

Ранее движение по данному участку второго пути Белорусского направления было приостановлено в связи с повреждением контактной сети.