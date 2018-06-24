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Движение поездов в Москву на Белорусском направлении восстановлено

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Движение электричек на участке Голицыно–Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги восстановлено после технического сбоя. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

На данный момент бригады уже восстановили контактный провод, в результате повреждения которого было отменено движение. Выполняются работы по введению электропоездов в график, сообщает «Интерфакс».

Ранее движение по данному участку второго пути Белорусского направления было приостановлено в связи с повреждением контактной сети.

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