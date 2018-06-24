WADA приняло итоги расследования ФИФА по допингу в российском футболе

ФИФА провела расследование по возможным нарушениям антидопинговых правил в российском футболе совместно со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое приняло эти выводы.

Как отмечается в пресс-релизе ФИФА, в ходе расследования расследование доказательств нарушения антидопинговых правил кем-либо из российских футболистов найдено не было.

Ранее, 22 июня, в США и Великобритании заявили, что сборную России по футболу необходимо проверить на допинг после выхода из группы на ЧМ-2018.