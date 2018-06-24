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WADA приняло итоги расследования ФИФА по допингу в российском футболе

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ФИФА провела расследование по возможным нарушениям антидопинговых правил в российском футболе совместно со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое приняло эти выводы.

Как отмечается в пресс-релизе ФИФА, в ходе расследования расследование доказательств нарушения антидопинговых правил кем-либо из российских футболистов найдено не было.

Ранее, 22 июня, в США и Великобритании заявили, что сборную России по футболу необходимо проверить на допинг после выхода из группы на ЧМ-2018.

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