Ирландцы стали лучшими пахарями Европы на чемпионате в Суздале
Ирландец Лайем О'Дрисколл стал победителем чемпионата Европы по пахоте, который прошел 24 июня под Суздалем.
Турнир, который проходит уже 35-й раз, в этом году впервые состоялся в России.
Два других призовых места также достались участникам из Ирландии, сообщает ТАСС.
Победитель соревнований получил приз — трактор «Кировец К-424».
Участие в турнире приняли представители 11 стран и более 50 производителей сельхозтехники из России и Европы.