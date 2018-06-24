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Ирландцы стали лучшими пахарями Европы на чемпионате в Суздале

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Фото: vladimirtravel.ru
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Ирландец Лайем О'Дрисколл стал победителем чемпионата Европы по пахоте, который прошел 24 июня под Суздалем.

Турнир, который проходит уже 35-й раз, в этом году впервые состоялся в России.

Два других призовых места также достались участникам из Ирландии, сообщает ТАСС.

Победитель соревнований получил приз — трактор «Кировец К-424».

Участие в турнире приняли представители 11 стран и более 50 производителей сельхозтехники из России и Европы.

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