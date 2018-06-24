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Гроза оставила без электричества несколько районов Тверской области

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Фото: РИА Новости/Михаил Кутузов
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В нескольких районах Тверской области произошли отключения энергоснабжения из-за грозы. Как сообщили в воскресенье, 24 июня, в пресс-службе регионального управления МЧС, количество обесточенных населенных пунктов может увеличиться в ближайшие часы.

«Сейчас грозовой фронт идет с одинаковой силой по нескольким районам», — приводит ТАСС сообщение спасателей.

На места отключения направлены аварийно-восстановительные бригады энергетиков.

Накануне МЧС предупредило о грозе и граде в Москве 24 июня.

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