Гроза оставила без электричества несколько районов Тверской области

В нескольких районах Тверской области произошли отключения энергоснабжения из-за грозы. Как сообщили в воскресенье, 24 июня, в пресс-службе регионального управления МЧС, количество обесточенных населенных пунктов может увеличиться в ближайшие часы.

«Сейчас грозовой фронт идет с одинаковой силой по нескольким районам», — приводит ТАСС сообщение спасателей.

На места отключения направлены аварийно-восстановительные бригады энергетиков.

Накануне МЧС предупредило о грозе и граде в Москве 24 июня.