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Жители Идлиба рассказали о подготовке боевиками провокаций против военных РФ

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Жители сирийской провинции Идлиб рассказали о подготовке боевиками провокации в отношении российских военных. По словам гражданских, боевики используют постановочные видеоролики, съемками которых занимались 22 и 23 июня.

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Российских военных предупредили об этом по телефону, заявили в Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Инициатором и организатором выступили террористы запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра».

Об этом сообщает в воскресенье, 24 июня, «РИА Новости».

По данным очевидцев, в Идлиб приехали операторы ближневосточного агентства и проводили постановочные съемки. Так, одним из «сюжетов» стала «эвакуация» местных жителей в больницу «Альхеляль аль-Ахмар» и «восстановление» боевиками инфраструктуры, которую якобы разрушила авиация РФ и Сирии, добавляет «Газета.ру».

20 июня представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ведомство поступают сигналы о готовящихся провокациях.

В начале апреля СМИ распространили видеоролики о якобы имевшей место химатаке в сирийском городе Дума, в которой обвинили официальный Дамаск. Под этим предлогом 14 апреля США, Великобритания и Франция, без санкции Совета Безопасности ООН нанесли ракетные удары по территории Сирии.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон обследовали этот район, но не нашли там следов использования отравляющих веществ. Позднее жители сирийской Думы на закрытом заседании ОЗХО опровергли применение химоружия.

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