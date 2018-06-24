Пилот погиб при крушении военного самолета в США

При крушении турбовинтового военного самолета A-29 Super Tucano в американском штате Нью-Мексико погиб один пилот.

Соответствующее заявление распространили представители базы военно-воздушных сил США «Холломан», около которой произошел инцидент, передает ТАСС.

Уточняется, что ЧП произошло в пятницу при выполнении учебного полета, один пилот погиб, второй получил травмы.

ВВС США используют A-29 Super Tucano в качестве летной подготовки, разведки и авиационной поддержки войск.