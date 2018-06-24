Прямой эфир

Пилот погиб при крушении военного самолета в США

0
Фото: commons.wikimedia.org/USA Air Force
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При крушении турбовинтового военного самолета A-29 Super Tucano в американском штате Нью-Мексико погиб один пилот.

Соответствующее заявление распространили представители базы военно-воздушных сил США «Холломан», около которой произошел инцидент, передает ТАСС.

Уточняется, что ЧП произошло в пятницу при выполнении учебного полета, один пилот погиб, второй получил травмы.

ВВС США используют A-29 Super Tucano в качестве летной подготовки, разведки и авиационной поддержки войск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Японский лайнер экстренно сел в Хельсинки
Летевший из Москвы в Томск пассажирский самолет экстренно сел в Новосибирске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017