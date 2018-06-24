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СМИ сообщили дату встречи Путина и Трампа в Вене

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Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится в столице Австрии городе Вене. Об этом сообщило в воскресенье, 24 июня, австрийское издание Kronen Zeitung.

СМИ приводит и дату возможной встречи — 15 июля.

Неочевидный саммит
Есть ли у Путина и Трампа шансы встретиться до конца года

Версия газеты

Источники рассказали изданию, что в Австрии ведется подготовка к встрече Путина и Трампа. В Вену прибыли как представители дипломатических кругов России, так и сотрудники государственного департамента США, подготавливающие саммит, отмечает СМИ.

Окончательно решение по дате саммита примут на следующей неделе, но речь идет о 15 июля.

Путин: диалог с Трампом может быть конструктивным

В начале июня российский лидер выразил мнение, что его встреча с хозяином Белого дома будет конструктивной.

«Он [Трамп. — Ред.] человек вдумчивый, он умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы. Всё это дает мне основание полагать, что диалог может быть конструктивным», — сказал Путин.

В Кремле не комментируют данные о встрече Путина и Трампа

Пресс–секретарь президента Дмитрий Песков сообщил в воскресенье, что Кремль не готов предоставить данные по возможной встрече лидеров РФ и США.

«Сообщим по мере готовности», — цитирует его «Газета.ру».

В начале июня Песков сообщил, что президент России и лидер США в ходе последнего телефонного разговора обсуждали Вену как возможное место встречи. Однако и тогда он отметил, что конкретное место еще не выбрали.

Место встречи Путина и Трампа

8 июня в Белом доме заявили, что Австрия хочет провести у себя российско-американский саммит. Газета The Wall Street Journal сообщила о готовности австрийских властей провести в Вене встречу с участием лидеров РФ и США.

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