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В Петербурге «Алые паруса» собрали рекордное число зрителей

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Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге собрал в этом году рекордное число гостей. Участниками шоу стали до 80 тыс. человек из более чем 30 российских регионов.

На мероприятии также побывали иностранные болельщики, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу.

Старт празднику ударом в морскую рынду дал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

В концерте приняли участие Мари Краймбрери, группы «Каста» и Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко, ALEKSEEV, Артем Пивоваров, Алсу, ST. Участники праздника исполнили песню «Выпускной» вместе с хедлайнером концерта, рэпером Бастой.

Праздник «Алые паруса» проводился в Ленинграде с 1968 года. 11 лет спустя традиция прервалась, но в 2005 году банк «Россия» принял решение ее возобновить. ‍

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