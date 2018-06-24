Асад исключил участие Запада в восстановлении Сирии

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад заявил, что страны Запада не будут принимать участие в послевоенном восстановлении страны. Сирийский лидер исключил эту возможность, об этом он сообщил в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой на НТВ.

Запад только берет

Сирийская сторона не позволит государствам Запада восстанавливать страну, повторил Асад, добавив, что Сирии не нужен ни Запад, ни его деньги. По мнению президента САР, страны Запада далеко от понятия «честность».

«Они (Запад. — Ред.) не дают, они только берут», — заявил лидер Сирии.

Сирия справится сама

По словам Асада, его государство располагает ресурсами для восстановления разрушенных городов и инфраструктуры. Он не исключил, что на восстановление своими силами потребуется больше времени, но «поводов для беспокойства нет».

Отношения с Россией

В интервью НТВ Асад снова отметил важность сотрудничества Дамаска с Москвой.

«В отношениях с Россией у нас две главных опции. Во-первых, и Сирия, и Россия заинтересованы в борьбе с терроризмом и победе над ним в Сирии, в России, в любой другой части мира», — приводит его слова «Газета.ру». Кроме того, Россия важна с точки зрения мирового баланса сил, напомнил он.

Поэтому присутствие РФ, как военное, так и политическое, Сирии необходимо, указал Асад.

Обвинения в адрес США

В конце мая Башар Асад обвинил страны Запада во главе с США в попытках сорвать политическое урегулирование ситуации в Сирии. После освобождения от террористов большей части республики у Вашингтона всё меньше причин оставаться в регионе.

История событий

Антиправительственные акции протеста начались в Сирии в марте 2011 года, затем в стране резко возросло влияние группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), которой удалось взять под контроль обширную территорию арабской республики.

В 2014 году коалиция во главе с США объявила о начале антитеррористической операции в САР, Дамаск разрешения на ее проведение не давал.

Осенью 2015 года ВКС РФ по просьбе президента Сирии начали операцию против террористических формирований, действующих на территории республики.