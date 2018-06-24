Бластер Хана Соло из «Звездных войн» продали на аукционе

Бластер Хана Соло, который использовался на съемках фильма «Возвращение джедая» в 1983 году, продан с аукциона. Неизвестный покупатель заплатил за него $550 тыс.

О продаже лота сообщил аукционный дом Julien's Auctions в Twitter. Уточняется, что бластером во время съемок картины пользовался актер Харрисон Форд.

Еще один лот, связанный с сагой «Звездные войны», — бластер байкера-разведчика, использованный в том же фильме, продан на этих же торгах за $90,6 тыс.

Летом 2017 года робот R2-D2 из «Звездных войн» был продан на торгах аукционного дома Profiles in History за $2,76 млн. На этом же аукционе был выставлен световой меч Люка Скайуокера, использованный в первых двух частях фильма. За него заплатили $450 тыс.

«Возвращение Джедая» — последний фильм оригинальной трилогии «Звездные войны», вышел на экраны в мае 1983 года. Следующая часть саги, «Эпизод I: Скрытая угроза», вышла через 17 лет.