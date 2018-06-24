Прямой эфир

Бластер Хана Соло из «Звездных войн» продали на аукционе

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бластер Хана Соло, который использовался на съемках фильма «Возвращение джедая» в 1983 году, продан с аукциона. Неизвестный покупатель заплатил за него $550 тыс.

И никак не кончится война
Почему Джорджа Лукаса не остановить

О продаже лота сообщил аукционный дом Julien's Auctions в Twitter. Уточняется, что бластером во время съемок картины пользовался актер Харрисон Форд.

Еще один лот, связанный с сагой «Звездные войны», — бластер байкера-разведчика, использованный в том же фильме, продан на этих же торгах за $90,6 тыс.

Летом 2017 года робот R2-D2 из «Звездных войн» был продан на торгах аукционного дома Profiles in History за $2,76 млн. На этом же аукционе был выставлен световой меч Люка Скайуокера, использованный в первых двух частях фильма. За него заплатили $450 тыс.

«Возвращение Джедая» — последний фильм оригинальной трилогии «Звездные войны», вышел на экраны в мае 1983 года. Следующая часть саги, «Эпизод I: Скрытая угроза», вышла через 17 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первый компьютер Apple продан на аукционе за $210 тыс.
Раритетную книгу «Птицы Америки» продали с аукциона за $9,5 млн

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017