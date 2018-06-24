В МВД рассказали о числе участников выпускных вечеров в России

В торжествах, посвященных окончанию школы, по всей России приняли участие порядка 366 тыс. выпускников. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Торжественные мероприятия состоялись в более чем 11 тыс. образовательных организаций по всей стране», — цитирует Волк агентство городских новостей «Москва».

Более 23 тыс. выпускников приняли участие в торжествах в Москве, которые проходили в Государственном Кремлевском дворце и Парке Горького, отметила Волк.

Общественный порядок обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии, а также представители общественных формирований правоохранительной направленности и работники частных охранных предприятий. В итоге, по словам Волк, преступлений и нарушений не допущено.

Ранее 24 июня сообщалось, что в празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге приняли участие около 80 тыс. школьников из 34 российских регионов. Хедлайнером концерта стал рэпер Баста, а кульминационным моментом — вход в гавань галеона под алыми парусами.