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В МВД рассказали о числе участников выпускных вечеров в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В торжествах, посвященных окончанию школы, по всей России приняли участие порядка 366 тыс. выпускников. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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«Торжественные мероприятия состоялись в более чем 11 тыс. образовательных организаций по всей стране», — цитирует Волк агентство городских новостей «Москва».

Более 23 тыс. выпускников приняли участие в торжествах в Москве, которые проходили в Государственном Кремлевском дворце и Парке Горького, отметила Волк.

Общественный порядок обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии, а также представители общественных формирований правоохранительной направленности и работники частных охранных предприятий. В итоге, по словам Волк, преступлений и нарушений не допущено.

Ранее 24 июня сообщалось, что в празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге приняли участие около 80 тыс. школьников из 34 российских регионов. Хедлайнером концерта стал рэпер Баста, а кульминационным моментом — вход в гавань галеона под алыми парусами.

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