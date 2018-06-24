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Фотограф президента Молдавии погиб в Италии

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Marco Destefanis
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Молдавский фотограф Валерий Корчмарь погиб во время восхождения в горах Италии.

Как сообщает агентство Sputnik, по предварительным данным, мужчина сорвался в пропасть.

Незадолго до смерти Корчмарь писал в Facebook, что собирается осуществить «пару восхождений» в Червинии.

В последние годы жизни он был фотографом президента Молдавии Игоря Додона.

Глава государства выразил соболезнования близким погибшего.

«Ужасная трагедия. В Италии погиб лучший молдавский фотограф Валерий Кочмарь <…>. Нет слов, чтобы выразить всю горечь и боль от этого страшного события. Искренние и глубокие соболезнования родным и близким Валеры…», — написал Додон в Facebook.

Корчмарю было 60 лет.

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