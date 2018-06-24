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Праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге собрал рекордное число зрителей

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Праздник выпускников школ «Алые паруса», прошедший в Санкт–Петербурге, собрал рекордное число гостей: участниками шоу стали до 80 тыс. человек.

Он прошел в Санкт-Петербурге в ночь на 24 июня, ровно 50 лет назад «Алые паруса» впервые в Ленинграде.

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Выпускников поздравили министр образования и губернатор города

Поздравить вчерашних школьников вышли на Дворцовую площадь министр образования Ольга Васильева, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Министр образования отметила, что окончание школы – самый главный день в жизни.

«Алые паруса» — это символ надежды, мечта и цель. И, конечно, немного чудо», — поздравила она выпускников.

Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко отметил, что Санкт-Петербург создает уникальную атмосферу для праздника выпускников.

Одним из ведущих праздника был Иван Ургант

Актер и шоумен рассказал о своих чувствах перед началом юбилейного выпускного бала.

По словам Урганта, находясь в центре Санкт-Петербурга на Дворцовой площади, он понимает, как сильно любит свой родной город.

«И какое счастье для меня, что в самый благословенный момент года, а именно белые ночи, у меня есть возможность выйти и увидеть максимальное количество людей на огромном пространстве. Посмотреть им в глаза и большинство из них сопроводить во взрослую жизнь», — рассказал он «Пятому каналу».

Концерт на Дворцовой площади

Георгий Полтавченко по традиции дал старт празднику, ударив в морскую рынду, и на сцене появилась Мари Краймбрери.

В шоу приняли участие группы «Каста» и Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко, ALEKSEEV, Артем Пивоваров, Алсу, ST. Участники праздника исполнили песню «Выпускной» вместе с хедлайнером концерта, рэпером Бастой.

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Иностранные футбольные фанаты, посетившие Санкт–Петербург в эти дни, пришли в восторг от увиденного и на Дворцовой площади, и на Неве.

«Находиться здесь — огромное счастье. Это прекрасно. Видел корабль, салют и концерт. Подобного раньше не видел», — отметил в беседе с «Пятым каналом» колумбиец Хулиан.

Юбилейные «Алые паруса»

Торжество проводили в Ленинграде с 1968 по 1979 год, легендарную традицию возродили в 2015 году по инициативе и при финансовой поддержке банка «Россия».

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