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Министр обороны Великобритании пригрозил Мэй отставкой

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Фото: Global Look Press/Rob Pinney
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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон пригрозил премьер-министру страны Терезе Мэй отставкой.

Глава оборонного ведомства предупредил, что если кабинет министров не выделит его ведомству дополнительно £20 млрд на ближайшие 10 лет, то премьеру грозит отставка. Об этом пишет Daily Mail.

«Я сделал ее, и я могу сломать ее», — приводит издание слова Уильямсона.

Если глава британского правительства не выполнит требований министра обороны, то депутаты-консерваторы не поддержат проект бюджета, предложенный ее кабинетом.

В дальнейшем парламент может выразить недоверие Мэй, что и приведет к ее отставке, передает «Газета.ру». 

В мае британское министерство обороны приступило к созданию собственной системы спутниковой навигации, стоимость которой оценивается в $4 млрд.

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