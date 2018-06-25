Только что мы вернулись из Италии — с VI Международного музыкального фестиваля «Дорогами Просекко», который проходит в Конельяно (этот город считается своего рода столицей региона Просекко) и практически горном городе Витторио-Венето. Приезжая сюда, я чувствую, что Италия — одна из стран, наиболее благожелательно настроенных к России. И в этом году мы снова в этом убедились.

Я выступаю в Италии с ежегодными концертами на протяжении уже более 30 лет. Влюбился в эту страну с тех самых пор, как впервые побывал. Здесь невероятная красота, феноменальное искусство. Не говорю уже о том, что я играю на итальянском инструменте 1758 года. Кстати, мне повезло, я сыграл однажды на альте Страдивари, который принадлежал Паганини.

И, конечно, в Италии очень интересно развивается музыка — не только старая, но и современная. Публика открыта к новому. Поэтому в программу нашего фестиваля мы включили мировые премьеры. Так, на открытии мы сыграли флейтовый концерт Ришара Гальяно с моим другом, итальянским флейтистом Массимо Мерчелли (он, кстати, играет на деревянной флейте, сделанной из ножки старинного стола).

На втором концерте впервые объединили два известных камерных оркестра — мой коллектив «Солисты Москвы» и «Солисты Венеции». А в Витторио-Венето прозвучала премьера российского композитора Кузьмы Бодрова, которую мы специально заказали для этого концерта. Дело в том, что в Витторио-Венето проходит самый известный в Италии конкурс молодых скрипачей. Так появилась идея произведения для пяти солирующих скрипок на тему 24-го каприса Паганини, а солистами мы пригласили лауреатов первой премии этого конкурса разных лет. У меня там тоже была небольшая роль — такого солиста-соавтора.

На закрытии с нами выступил замечательный российский трубач, который давно уже стал мировой звездой — Сергей Накаряков. Еще одним участником наших концертов стал хор Конельяно — если вы услышите его, никогда не поверите, что это хор любителей, которые днем работают в банках, больницах (одна из солисток, как мы узнали, патологоанатом), а по вечерам собираются петь. Таким образом, музыка объединяет не только представителей разных стран, но и людей разных профессий.

А еще мы пригласили двух замечательных молодых солисток из России принять участие в фестивале в этом году. Это скрипачка Валерия Абрамова и домристка Екатерина Мочалова. Считаю, что показать молодых солисток очень важно для культурного обмена между нашими странами.

В этом году «Дорогами Просекко» впервые вошел в обширную программу «Русских сезонов». Италия всегда с большим интересом и вниманием относилась к русской культуре. И сейчас у нас есть возможность очень активно насыщать жизнь Италии тем, что интересно и актуально в России именно сегодня. И хотя значение этого мы поймем немного позже, я уверен, что «Русские сезоны» помогут установить новые долгосрочные культурные связи между Россией и Италией.

Так получилось, что наш смотр стал первым крупным международным фестивалем в этом невероятно красивом и очень важном с исторической точки зрения регионе. Сами местные жители очень хотели, чтобы у них появился фестиваль, они поддерживали и продолжают поддерживать наше общее детище с первого же года.

На фестивале мэр Конельяно объявил, что я стал почетным гражданином города. В некоторых городах я уже являюсь почетным гражданином. Но здесь, в Конельяно, это особенно приятно, потому что впервые такое звание получает физическое лицо. Когда-то давно, в другом итальянском городе, я спросил, что мне это дает. Мэр тогда мне сказал, что теперь я могу бесплатно пользоваться общественным транспортом. А потом добавил: «Правда, у нас его нет».

Но если говорить серьезно, то очень приятно осознавать, что российский фестиваль здесь действительно всем нужен. Люди приходят и искренне воспринимают то, что происходит на сцене. Над культурой и прежде всего классической музыкой границы совершенно не властны.

Автор — альтист, дирижер, художественный руководитель камерного ансамбля «Солисты Москвы» и международного фестиваля «Дорогами Просекко», народный артист СССР