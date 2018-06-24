Британия готовится к массовым протестам против Трампа

Британские власти усиливают меры безопасности перед визитом в страну президента США Дональда Трампа, ожидая массовых протестов со стороны тех, кому не нравится его политика. Защищать американского президента будут около 10 тыс. полицейских.

Как сообщает The Mail on Sunday, во всех передвижениях Трампа будут сопровождать 40 полицейских машин и мотоциклов. Кроме того, американский президент не будет посещать центр Лондона, где сосредоточатся массовые акции.

Трамп прибудет в Великобританию 12 июля. На следующий день назначена его встреча с королевой Елизаветой II. Аудиенция предположительно пройдет в Виндзорском замке.