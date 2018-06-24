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Овечкин не привез в Москву Кубок Стенли

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетел в Москву, но пока без Кубка Стенли. Самолет, на борту которого он находился, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево рано утром 24 июня.

По традиции каждый из хоккеистов команды, которая завоевала трофей, имеет право привезти его на родину. Воспользоваться такой возможностью спортсмены смогут после того, как будет утвержден график путешествий Кубка.

«Тяжело сейчас называть точные даты, потому что еще не известно, когда будет можно. Думаю, что в ближайшие два-три дня вы все узнаете из моего Instagram», — приводит слова Овечкина ТАСС.

7 июня «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:3 и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. Овечкин стал также первым россиянином, выигравшим трофей в ранге капитана команды.

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