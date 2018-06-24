В Госдуме ответили на обвинение в краже названия у Украины

В Госдуме назвали обвинения украинской писательницы Ларисы Ницой в «краже» названия «Русь» у Украины безосновательными. Такое заявление сделал глава комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Леонид Калашников.

Калашников напомнил, что территория, на которой в наше время располагаются Россия и Украина, именовалась Киевской Русью. Поэтому, по его словам, уместнее говорить, что это Украина «украла Киев у Руси». «Вот с этим бы я согласился лучше», — цитирует депутата.

Руководитель Центра по истории Древней Руси Института российской истории РАН, доктор исторических наук Владимир Кучкин объяснил каналу RT, что название «Московия», которое Ницой предлагает присвоить России, никогда не было официальным термином. Со времен образования единого российского государства (XV век, правление Ивана III) страна называлась Русью или Великой Русью. Слово «Московия», возникшее от названия столицы, использовалось приезжающими иностранцами, пояснил ученый. Он предположил, что украинская писательница встретила это слово в их воспоминаниях.

Профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Пeрeвeзeнцeв также назвал предложение Ницой проявлением исторической неграмотности. Она, по его мнению, «говорит откровенную чушь, взятую из каких-то замшелых пропагандистских сюжетов».

Накануне Ницой заявила, что термин название «Русь» принадлежит украинцам, а Россия украла его. По ее мнению, Россию нужно называть Московией.