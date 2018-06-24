Овечкин прилетел в Москву без Кубка Стэнли

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин прилетел в Москву.

32-летний форвард прилетел в Россию без Кубка Стэнли, так как график путешествия трофея пока не утвержден. По традиции каждый из хоккеистов, который завоевал трофей, имеет право привезти его к себе на родину, передает ТАСС.

7 июня «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. Овечкин был признан самым ценным игроком.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter