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Овечкин прилетел в Москву без Кубка Стэнли

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Фото: TASS/Zuma/Cal Sport Media/John Crouch
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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин прилетел в Москву.

32-летний форвард прилетел в Россию без Кубка Стэнли, так как график путешествия трофея пока не утвержден. По традиции каждый из хоккеистов, который завоевал трофей, имеет право привезти его к себе на родину, передает ТАСС.

7 июня «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. Овечкин был признан самым ценным игроком.

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