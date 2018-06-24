Американская компания Tesla заинтересовалась инженером из Якутии

Почти на краю света в Якутии живет гениальный инженер-изобретатель. Вдали от цивилизации он мечтает создать портативный атомный генератор, который будет работать 50 лет и не будет требовать обслуживания.

Генератор сможет снабжать электроэнергией целые дома. Устройство так просто и экономично, что им заинтересовалась Tesla. Ученый не спешит принимать предложение о сотрудничестве.

Одержимый атомной энергетикой, он потратил на проект около пяти лет. Как часто бывает, к открытиям гения подтолкнула женщина. Именно жена попросила инженера придумать генератор, на котором у нее работала бы домашняя техника.

Пока супруг оборудовал жилище только ветрогенераторами и солнечными батареями. Пара никуда не хочет переезжать: с милым и его изобретениями — рай и в лесу.