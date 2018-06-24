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Терезу Мэй высмеяли в сети за неуклюжие реверансы

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Фото: REUTERS/Niklas Halle
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Британского премьер-министра Терезу Мэй высмеяли в сети за странную манеру делать реверансы.

Несколько дней назад Мэй посещала новый реабилитационный центр, в который также прибыл принц Уильям. Премьер-министр приветствовала его низким реверансом. Пользователи соцсетей и британские СМИ тут же признали его странным, пишет «Федеральное агентство новостей».

Блогеры собрали целые подборки с попытками Мэй, и выяснилось, что неуклюжие реверансы премьер-министр демонстрировала также королеве Елизавете II и герцогине Кейт Миддлтон.

Пользователи продолжают собирать подборки фотографий Мэй с ехидными комментариями, сравнивая ее то с эльфом Добби из «Гарри Поттера», то с жирафом.

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