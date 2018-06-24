Названы возможные причины падения самолета в Воронежской области

Следственный комитет России назвал возможные причины крушения легкомоторного самолета «Бекас» в Воронежской области 23 июня.

По предварительным данным, крушение могло произойти из-за ошибочных действий пилота или технических неполадок. Следователи продолжают работать на месте происшествия, сообщает REGNUM.

Авария произошла в Петропавловском районе. Информация о ЧП поступила примерно в 5:00. Пилот воздушного судна погиб. На земле жертв и разрушений нет. Разлива топлива не произошло.