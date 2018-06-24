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Двустороннее движение введено на улице Электродная на востоке Москвы

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Двустороннее движение введено на участке улицы Электродная в районе Перово на востоке столицы, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

«Новая схема движения введена в Восточном округе. С 23 июня участок ул. Электродная (от 3-го Плехановского пер. до шоссе Энтузиастов) стал двусторонним», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы ЦОДД.

Отмечается, что выделенная полоса на участке сохраняется без изменений. В ЦОДД также отметили, что изменения в схеме движения улучшат связность и разгрузят улицу Плеханова.

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