Самый масштабный и красивый народный праздник Ысыах прошел в Якутии

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Самый красивый и масштабный народный праздник в России — Ысыах. Иначе говоря, это якутский Новый год.

Отмечают его в конце июня — этот день символизирует пробуждение природы. Танцы, конные скачки, игры, песни и, конечно, обильное угощение.

Кульминация торжества — огромный хоровод осуохай. Люди благодарят солнце за тепло и свет и заряжаются энергией на год вперед. Кстати, с якутского языка «ысыах» переводится как «изобилие».

В этом году праздник обошелся властям республики в 8 млн рублей. Такие траты якутам можно простить — всё-таки зима у них слишком длинная.