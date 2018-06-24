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Самый масштабный и красивый народный праздник Ысыах прошел в Якутии

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Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Самый красивый и масштабный народный праздник в России — Ысыах. Иначе говоря, это якутский Новый год. 

Отмечают его в конце июня — этот день символизирует пробуждение природы. Танцы, конные скачки, игры, песни и, конечно, обильное угощение. 

Кульминация торжества — огромный хоровод осуохай. Люди благодарят солнце за тепло и свет и заряжаются энергией на год вперед. Кстати, с якутского языка «ысыах» переводится как «изобилие».

В этом году праздник обошелся властям республики в 8 млн рублей. Такие траты якутам можно простить — всё-таки зима у них слишком длинная.

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