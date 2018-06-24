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Матч Бельгии и Туниса установил рекорд результативности на ЧМ-2018

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Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Бельгии и Туниса стал самым результативным на данный момент.

Суммарно команды забили 7 мячей, пишет RT. Сборная Бельгии одержала победу над командой Туниса. Встреча, состоявшаяся 23 июня на московском стадионе «Спартак», закончилась со счетом 5:2.

В составе победителей дубли оформили Эден Азар и Ромелу Лукаку, еще один мяч в ворота соперников отправил Миши Батшуайи. У тунисцев отличились Дилан Бронн и и Вахби Хазри.

18 июня в первом туре группового этапа национальная команда Бельгии со счетом 3:0 разгромила соперников из Панамы. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт». У победителей отличился Дрис Мертенс и Ромелу Лукаку, оформивший дубль. Последний признан лучшим игроком матча.

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