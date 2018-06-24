Как проходила подготовка к главному празднику выпускников в стране

Виктория Соколова — единственная выпускница в деревне Ермаково Ярославской области. Но девушке не придется коротать выпускной в одиночестве. Ей подарили билет на главный вечер страны — «Алые паруса». Виктория уже собирает вещи и строит планы на будущее.

Тем временем в Северной столице вовсю готовятся к празднику. Несмотря на штормовое предупреждение, состоялась генеральная репетиция. Набережные переполнены зеваками — еще бы, ведь в программе плавучие сцены, оркестр, вокалисты и танцы.

Генеральная репетиция проходит на нескольких площадках: оркестр — на стрелке Васильевского острова, вокальная партия — у Троицкого моста, танцы — на сцене у Петропавловской крепости.



Грандиозное торжество помог возродить акционерный банк «Россия». Благодаря ему «Алые паруса» в этом году отмечают полувековой юбилей.