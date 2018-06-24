Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал им успехов и счастья.

Глава государства отметил, что Россия станет страной возможностей для всех, кто сегодня отправился во взрослую жизнь. Он призвал выпускников ставить значимые и взрослые цели.

«Не сомневаюсь: вы к этому готовы, и школа дала вам хороший, надежный багаж для будущего. Энергия перемен, вызовы всегда вдохновляют, помогают добиваться ярких, головокружительных побед в учебе и профессии, в науке, искусстве и спорте. Убежден, вы способны осуществить свои самые смелые мечты, покорить самые большие вершины», — добавил президент.