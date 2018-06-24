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Производство кухонного оборудования открыли в Чувашии

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Фото: abat.ru
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Компания «Чувашторгтехника» запустила новый корпус, который будет отвечать за производство профессионального кухонного оборудования, сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

Как отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев, запуск новых производств в преддверии Дня республики, который состоится 24 июня, стал «доброй традицией». 

«В организацию производства профессионального кухонного оборудования вложено 120 млн рублей инвестиций», — уточнили в пресс-службе.

Предприятие будет выпускать картофелеочистительные, тестомесильные, овощерезательные машины, а также электрические мясорубки. 

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