Производство кухонного оборудования открыли в Чувашии

Компания «Чувашторгтехника» запустила новый корпус, который будет отвечать за производство профессионального кухонного оборудования, сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

Как отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев, запуск новых производств в преддверии Дня республики, который состоится 24 июня, стал «доброй традицией».

«В организацию производства профессионального кухонного оборудования вложено 120 млн рублей инвестиций», — уточнили в пресс-службе.

Предприятие будет выпускать картофелеочистительные, тестомесильные, овощерезательные машины, а также электрические мясорубки.