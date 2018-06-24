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Савченко предупредила власти Украины об опасности войны в Донбассе

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Из-за войны в Донбассе Киев ждут проблемы, причем со всех сторон. Таков прогноз самой знаменитой узницы Украины Надежды Савченко, которая заявила, что власти Украины рискуют получить проблемы как с Запада, так и с Востока, если не прекратят войну в Донбассе.

Запад посылает Киеву недвусмысленные сигналы об «охлаждении былых чувств». Недавно сразу четыре правозащитные организации направили письмо с требованиями к МВД Украины. 

Главное — прекратить спонсировать и поддерживать праворадикалов. В Международном валютном фонде заявили, что не выдадут очередной транш просто так, и выдвинули требования: «реальный» антикоррупционный суд, повышение цен на газ и др.

В субботу американское агентство Bloomberg на карте к одному из материалов признало Крым как минимум независимым от Киева. Еще не российский, так как Россию отметили темно-серым, а Крым — немного светлее, но уже и не украинский!

Киев закатил истерику и потребовал перекрасить полуостров. Американские журналисты с итогами референдума о статусе Крыма спорить на стали и чтобы избежать скандала — просто убрали карту. 

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