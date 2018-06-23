Рекорд посещаемости стадиона «Фишт» установлен на матче Германия–Швеция

Рекорд посещаемости стадиона «Фишт» в Сочи уже во второй раз обновлен в ходе чемпионата мира по футболу 2018 года. В этот раз он был установлен на матче между сборными Германии и Швеции.

Посмотреть игру пришли 44 287 человек. Предыдущий рекорд, который был установлен 15 июня в игре между сборными Испании и Португалии, составляет 43 866 болельщиков, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Победу одержала сборная Германии. Счет на 32 минуте открыл шведский полузащитник Ула Тойвонен. На 46 минуте ответный гол забил Марко Ройс. Победу немцам в компенсированное время со штрафного удара принес Тони Кроос.

В заключительном туре 27 июня в Екатеринбурге Швеция оспорит путевку в 1/8 финала в матче против Мексики, Германия в тот же день в Казани встретится с Южной Кореей.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Россияне во втором групповом матче против египтян одержали победу — 3:1. Таким образом, сборная РФ впервые в новейшей истории страны вышла в плей-офф мирового первенства. Последний раз это удавалось команде СССР в 1986 году.