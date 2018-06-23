Пассажиры прогулочного теплохода пострадали из-за шторма на Оби

Прогулочный теплоход с пассажирами на борту попал в шторм на Оби в Барнауле, несколько человек пострадали.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на очевидца, волна разбила стекло на судне и несколько пассажиров порезались.

По его словам, все находившиеся на борту были оперативно обеспечены спасательными жилетами. В настоящее время судно село на мель.

На берегу пассажиров встречали машина скорой помощи и спасатели, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за штормового ветра в Барнауле строительный кран рухнул на Дворец бракосочетаний.