Пассажиры прогулочного теплохода пострадали из-за шторма на Оби
Прогулочный теплоход с пассажирами на борту попал в шторм на Оби в Барнауле, несколько человек пострадали.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на очевидца, волна разбила стекло на судне и несколько пассажиров порезались.
По его словам, все находившиеся на борту были оперативно обеспечены спасательными жилетами. В настоящее время судно село на мель.
На берегу пассажиров встречали машина скорой помощи и спасатели, добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что из-за штормового ветра в Барнауле строительный кран рухнул на Дворец бракосочетаний.