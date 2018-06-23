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Историк назвал неграмотным призыв украинской писательницы переименовать Россию

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Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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Профессор МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев прокомментировал заявление украинской писательницы Ларисы Ницой, которая призвала переименовать Россию в Московию.

«Эта писательница говорит откровенную чушь, взятую из каких-то замшелых пропагандистских сюжетов, направленных на то, чтобы, с одной стороны, оскорбить Россию и русских людей, а с другой стороны, обмануть собственный, украинский народ», — цитирует специалиста RT.

Историк напомнил, что термин «Россия» возник уже на рубеже XV–XVI веков как самоназвание нашей страны.

Он отметил, что уже Иван IV Грозный носил титул царя всея Руси, а его дед Иван III именовался государем всея Руси.

Перевезенцев добавил, что Ницой известна на родине своей агрессивной антироссийской риторикой, поэтому сложно воспринимать всерьез ее заявления.

Ранее Ницой заявила, что украинцы на самом деле являются русскими, а название «Русь» «украл» российский император Петр I.

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