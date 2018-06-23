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Актриса Анна Ардова находится на плановом лечении

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Российская актриса Анна Ардова находится на плановом лечении, сообщили в Московском академическом театре имени Маяковского, комментируя данные РЕН ТВ об операции, сделанной ей.

Накануне сообщалось, что Ардовой сделали операцию, связанную с тяжелой болезнью почек.

Пресс-секретарь театра рассказала ТАСС, что сезон завершается 28 июня, спектаклей с участием Ардовой на этой неделе нет, поэтому она и решила в эти дни пройти курс лечения.

«Мы благодарим всех за беспокойство, но еще раз уточняем, что она находится на плановом лечении», — добавили в театре.

Заслуженная артистка России известна телезрителям по ролям в ситкоме «Одна за всех».

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