Российская актриса Анна Ардова находится на плановом лечении, сообщили в Московском академическом театре имени Маяковского, комментируя данные РЕН ТВ об операции, сделанной ей.

Накануне сообщалось, что Ардовой сделали операцию, связанную с тяжелой болезнью почек.

Пресс-секретарь театра рассказала ТАСС, что сезон завершается 28 июня, спектаклей с участием Ардовой на этой неделе нет, поэтому она и решила в эти дни пройти курс лечения.

«Мы благодарим всех за беспокойство, но еще раз уточняем, что она находится на плановом лечении», — добавили в театре.

Заслуженная артистка России известна телезрителям по ролям в ситкоме «Одна за всех».