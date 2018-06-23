Более 10 пляжей одобрили в Пензенской области

Более 10 пляжей официально одобрили в Пензенской области после проверок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Согласно списку разрешенных для купания мест, в административном центре области нет ни одного одобренного места для купания. Жители могут искупаться на пляжах «Парк Спутник» и «Остров» в Засечном, зареченцы смогут отдохнуть на двух пляжах, а также на Руссевском пляже в районе Барковки, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Помимо этого, были проверены и одобрены пляжи на турбазе в Каменском районе, в детских лагерях «Солнечная поляна», «Вдохновение», «Чайка», пляжи в Сердобском районе и другие. В общей сложности на территории Пензенской области одобрено 11 пляжей.

Полный список и информация размещены на сайте регионального управления МЧС.