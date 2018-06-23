Бельгийский комментатор по-русски поблагодарил сборную за разгром команды Туниса

Комментатор бельгийского «Первого канала», работавший на матче чемпионата мира по футболу Бельгия–Тунис, поблагодарил по-русски сборную своей страны за победу.

Встреча команд завершилась в Москве, команда Бельгии одержала победу со счетом 5:2.

По окончании матча комментатор несколько раз воскликнул в прямом эфире «спасибо», с восторгом отметив, что пять голов за игру — впервые за историю сборной.

Сборная Бельгии с шестью очками на первом месте турнирной таблицы своей группы.

На этой неделе спортивный комментатор, посол Москвы на ЧМ-2018 Дмитрий Губерниев пожелал российской сборной выхода в четвертьфинал мундиаля.

Если это случится, поклонники, по его словам, выпьют море.

19 июня сборная России победила команду Египта со счетом 3:1 и вышла в плей-офф ЧМ впервые с 1986 года.

Чемпионат мира по футболу начался 14 июня. Он проходит на 12 площадках в 11 российских городах.