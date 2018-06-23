Прямой эфир

Мост через реку Литовка в Приморье сдадут до конца года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дорогостоящее строительство моста через реку Литовка в Партизанском районе Приморского края планируют завершить до конца 2018 года. Мост находится на дороге Артем–Находка — порт Восточный.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, строительство моста обсудил глава Приморья Андрей Тарасенко на встрече с представителями бизнеса в Фокино 22 июня. Директор подрядной организации Виктор Князев рассказал, что на сегодняшний день строительство завершено на 50%, сообщает ИА PrimaMedia.

Также он рассказал, что на данный момент компания готова провести бурение скважин и бетонирование нижней части опор моста, но все работы проводятся за собственный счет. Оплата из бюджета не поступала. Глава региона подчеркнул, что эта ситуация недопустима, и поручил профильному департаменту разобраться в причинах произошедшего.

Мост через реку Литовка начали возводить весной 2018 года. На все необходимые работы предусмотрено 250 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителям Орла показали проект Красного моста
Новый мост начали проектировать во Владивостоке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017