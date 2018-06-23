Мост через реку Литовка в Приморье сдадут до конца года

Дорогостоящее строительство моста через реку Литовка в Партизанском районе Приморского края планируют завершить до конца 2018 года. Мост находится на дороге Артем–Находка — порт Восточный.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, строительство моста обсудил глава Приморья Андрей Тарасенко на встрече с представителями бизнеса в Фокино 22 июня. Директор подрядной организации Виктор Князев рассказал, что на сегодняшний день строительство завершено на 50%, сообщает ИА PrimaMedia.

Также он рассказал, что на данный момент компания готова провести бурение скважин и бетонирование нижней части опор моста, но все работы проводятся за собственный счет. Оплата из бюджета не поступала. Глава региона подчеркнул, что эта ситуация недопустима, и поручил профильному департаменту разобраться в причинах произошедшего.

Мост через реку Литовка начали возводить весной 2018 года. На все необходимые работы предусмотрено 250 млн рублей.