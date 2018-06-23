МЧС спасло застрявшего между деревьями мальчика в Казани

Сотрудники МЧС спасли семилетнего мальчика, который застрял между деревьями по улице Ферма-2 в Казани и не мог выбраться самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

На пульт МЧС поступило сообщение от женщины. Она рассказала, что нога ее семилетнего сына застряла между деревьями. Самостоятельно извлечь конечность мама побоялась, чтобы не травмировать сустав, сообщает ProKazan.ru.

Прибывшие на место спасатели разжали ствол дерева при помощи специального инструмента, освободили ногу ребенка и передали его медикам скорой помощи.

Ранее в апреле мужчина застрял между двумя гаражами в Уфе и провел там десять часов, прежде чем его обнаружили и спасли. У него было диагностировано общее переохлаждение.