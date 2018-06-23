Футболисты сборной Дании сыграли в мяч с отдыхающими на пляже в Анапе

Датские футболисты сыграли в мяч с отдыхающими на одном из пляжей Анапы. Видео игры опубликовал в Instagram вратарь команды Каспер Шмейхель.

Сборная Дании базируется в Анапе во время чемпионата мира по футболу.

По итогам двух туров группового этапа турнира датчане набрали четыре очка. Скандинавская команда обыграла сборную Перу (1:0) и сыграла вничью с австралийцами (1:1). 26 июня им предстоит матч с лидирующей в группе С сборной Франции. Встреча пройдет на московском стадионе «Лужники».