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Футболисты сборной Дании сыграли в мяч с отдыхающими на пляже в Анапе

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Фото: instagram.com/kasperschmeichel
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Датские футболисты сыграли в мяч с отдыхающими на одном из пляжей Анапы. Видео игры опубликовал в Instagram вратарь команды Каспер Шмейхель.

 

Bit of training on the beach😎🤷‍♂️⛈⚡️ #fifaworldcup

Публикация от Kasper Schmeichel (@kasperschmeichel) 23 Июн 2018 в 1:55 PDT

Сборная Дании базируется в Анапе во время чемпионата мира по футболу.

По итогам двух туров группового этапа турнира датчане набрали четыре очка. Скандинавская команда обыграла сборную Перу (1:0) и сыграла вничью с австралийцами (1:1). 26 июня им предстоит матч с лидирующей в группе С сборной Франции. Встреча пройдет на московском стадионе «Лужники».

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