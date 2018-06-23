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Сирийская армия отразила атаку боевиков в южной зоне деэскалации

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Армия Сирийской Арабской Республики отразила атаку боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) на северо-востоке Южной зоны деэскалации, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Террористы предприняли попытку наступления в ночь на 23 июня. Под ударом оказались позиции 9-й танковой дивизии в районе населенных пунктов Дама и Дейр-Дама. В результате пятеро военных погибли, около 20 пострадали. Также есть раненные среди мирных жителей. Оборонительные бои продолжаются, сообщает «РИА Новости».

По данным Центра по примирению враждующих сторон, о помощи в отражении атаки попросили командиры местных вооруженных формирований Сирийской свободной армии, которые накануне перешли на сторону правительственных сил.

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