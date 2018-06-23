МИД назвал резолюцию ГА ООН по Приднестровью пропагандистским ходом

В МИД РФ назвали резолюцию Генассамблеи ООН по выводу российских миротворцев из Приднестровья «рекламно-пропагандистским ходом» части политических сил Молдавии перед парламентскими выборами.

В ведомстве отметили, что принятый документ может подорвать наметившийся прогресс в урегулировании конфликта между Молдавией и непризнанной республикой.

С помощью подобной инициативы ряд политических деятелей в Кишиневе стремятся «на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов», подчеркнули в министерстве.

22 июня Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о выводе российских войск с территории Приднестровья. Документ был вынесен на голосование Молдавией при поддержке Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Румынии, Украины и Эстонии.

Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года. Их ввели в зону боевых действий в соответствии с соглашением об урегулировании конфликта в регионе, которое тогда подписали президенты РФ и Молдавии.