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МИД назвал резолюцию ГА ООН по Приднестровью пропагандистским ходом

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В МИД РФ назвали резолюцию Генассамблеи ООН по выводу российских миротворцев из Приднестровья «рекламно-пропагандистским ходом» части политических сил Молдавии перед парламентскими выборами.

В ведомстве отметили, что принятый документ может подорвать наметившийся прогресс в урегулировании конфликта между Молдавией и непризнанной республикой.

С помощью подобной инициативы ряд политических деятелей в Кишиневе стремятся «на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов», подчеркнули в министерстве.

22 июня Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о выводе российских войск с территории Приднестровья. Документ был вынесен на голосование Молдавией при поддержке Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Румынии, Украины и Эстонии.

Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года. Их ввели в зону боевых действий в соответствии с соглашением об урегулировании конфликта в регионе, которое тогда подписали президенты РФ и Молдавии.

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