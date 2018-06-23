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Яичницу из 55 тыс. яиц приготовят на площади в Усолье-Сибирском

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Рекордную яичницу из 55 тыс. перепелиных яиц хотят пожарить на Комсомольской площади в Усолье-Сибирском 30 июня. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Усолья-Сибирского.

Большой кулинарный праздник начнется в 15:30. На площади будет обустроена зона с прямой трансляцией, которая будет вестись из цеха переработки. Сотрудники должны будут пересчитать все яйца, помыть их и подготовить к разбиванию.

Специально для приготовления яичницы была изготовлена огромная шестиметровая сковорода. После того как блюдо будет готово, все желающие смогут попробовать его, сообщает ИА IrkutskMedia.

Помимо этого, гостей мероприятия ожидают различные выступления, световое шоу, будут организованы фотозоны и другие развлечения.

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