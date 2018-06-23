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Ребенок остается в тяжелом состоянии после взрыва газа в Татарстане

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Фото: МЧС РФ
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Девочку, пострадавшую при взрыве газа в городе Заинске, не смогли переправить спецбортом в Центральную республиканскую клиническую больницу Казани из-за тяжелого состояния. По словам медиков, ребенок пока не стабилизировался.

Других пострадавших, мужчину и женщину, вертолетом МЧС доставили в столицу Татарстана в ночь на 23 июня, сообщает ТАСС.

Взрыв газа в жилом доме города Заинска произошел 22 июня. Повреждены несколько квартир на четвертом и пятом этажах. По последним данным, в результате ЧП госпитализированы 10 человек, один из них скончался.

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