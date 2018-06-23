Прямой эфир

Регистрацию пассажиров S7 возобновили в аэропорту Домодедово

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты устранили сбой в системе регистрации, из-за которого были задержаны несколько рейсов авиакомпании S7 в московском аэропорту Домодедово, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

В воздушной гавани также подтвердили, что регистрация пассажиров возобновлена, передает ТАСС.

В аэропорту отметили, что со сбоем в автоматизированной системе регистрации, «столкнулись ряд авиакомпаний во всем мире».

Авиакомпания S7 23 июня задержала четыре рейса из Домодедово из-за сбоя в системе регистрации пассажиров, предоставляемой компанией SITA.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому пассажирам транзитных и задержанных авиарейсов будут предоставлять гостиничные услуги в пределах воздушных пунктов пропуска через госграницу РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Авиакомпании получили право отказывать в перевозке пассажирам из черных списков
Домодедово внедрит распознавание лиц в систему безопасности

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017