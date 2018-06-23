Регистрацию пассажиров S7 возобновили в аэропорту Домодедово

Специалисты устранили сбой в системе регистрации, из-за которого были задержаны несколько рейсов авиакомпании S7 в московском аэропорту Домодедово, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

В воздушной гавани также подтвердили, что регистрация пассажиров возобновлена, передает ТАСС.

В аэропорту отметили, что со сбоем в автоматизированной системе регистрации, «столкнулись ряд авиакомпаний во всем мире».

Авиакомпания S7 23 июня задержала четыре рейса из Домодедово из-за сбоя в системе регистрации пассажиров, предоставляемой компанией SITA.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому пассажирам транзитных и задержанных авиарейсов будут предоставлять гостиничные услуги в пределах воздушных пунктов пропуска через госграницу РФ.