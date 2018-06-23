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Недостроенный гостиничный комплекс снесут в Севастополе

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Недостроенную гостиницу на набережной в Балаклавском районе Севастополя снесут по решению суда. Объекты признаны самовольными постройками.

21-й арбитражный апелляционный суд Севастополя оставил без изменений решение суда первой инстанции о сносе строений на набережной в Балаклаве. Недостроенный гостиничный комплекс на Таврической набережной необходимо будет снести в течение трех месяцев за счет застройщика, сообщает ИА SevastopolMedia.

Самовольными постройками признаны шестиэтажный, семиэтажный и девятиэтажные недостроенные здания. Они располагаются на земельном участке общей площадью 3452 кв. м, в том числе на 602 кв. м государственной собственности города Севастополь.

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