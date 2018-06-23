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Более 15 тыс. человек приняли участие в открытии Ысыаха Туймаады-2018

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Более 15 тыс. человек приняли участие в торжественном открытии национального праздника Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын в Якутске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня, 23 июня, состоялась церемония открытия Ысыах Туймаады-2018, участие в которой приняли свыше 15 тыс. человек. После торжественной части якутян ожидает масштабная культурная программа, сообщает ИА YakutiaMedia.

Как рассказала менеджер культурных программ окружной администрации города Василина Кривошапкина, в общей сложности за два дня гостей праздника ожидают 65 концертных программ, семь конкурсных, пять спортивных. В развлекательной части задействованы более 1200 человек, восемь взрослых и десять детских коллективов, а также 3 тыс. артистов.

Открыл торжественное мероприятия врио главы Якутска Айсен Николаев. Во время приветственной речи он отметил, что Ысыах является самым масштабным национальным праздником в мире.

В 2017 году за два дня Ысыах Туймаады посетило более 180 тыс. человек.

Ранее в июне стало известно о том, что более 100 мероприятий планируют провести во время праздника Ысыах Туймаады-2018. Праздничная программа составлена таким образом, чтобы было интересно всем поколениям.

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