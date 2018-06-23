Опубликовавших карту с «нейтральным Крымом» журналистов Bloomberg позвали на полуостров

Западных журналистов, в частности сотрудников агентства Bloomberg, пригласил в Крым глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Как он сообщил «РИА Новости», американское агентство Bloomberg продемонстрировало политическую честность, показав Крым нейтральной территорией. Иоффе выразил мнение, что это является первым шагом в признании полуострова российским.

«Святое журналистское правило — писать о том, что не только слышишь, но и знаешь, сам увидел и выяснил, поэтому мы приглашаем всех, кто хочет порассуждать о Крыме, приехать к нам и увидеть, что здесь на самом деле происходит, задать вопросы самим крымчанам», — заявил Иоффе.

По его словам, в результате приезда западных журналистов будут сняты «все сомнения и вопросы насчет российского статуса Крыма».

Агентство Bloomberg опубликовало карту мира, не указав территориальную принадлежность Республики Крым, но позже удалило ее по просьбе Украины.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число жителей полуострова высказались в пользу воссоединения с Россией.

Президент России Владимир Путин заявлял, что обстоятельств, при которых полуостров вернется под контроль Украины, нет «и не будет никогда».