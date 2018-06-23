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Буэнос-Айрес попросил Россию депортировать аргентинских фанатов за драку

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Буэнос-Айрес попросил власти России задержать и депортировать четырех аргентинских болельщиков, которые участвовали в драке во время матча чемпионата мира по футболу, сообщила министр безопасности латиноамериканской республики Патрисия Буллрич.

«Мы подписали соглашение для защиты аргентинцев и будем непоколебимы с теми, кто нарушает закон», — написала она в Twitter.

По ее словам, личности фанатов уже установлены, паспорта болельщиков у них изъяты. В аргентинском Агентстве по предотвращению жестокости на спортивных мероприятиях рассказали, что этим болельщикам будет навсегда запрещен вход на стадионы в провинции Буэнос-Айрес, пишет «Спорт-Экспресс».

Агрессивные болельщики сборной Аргентины напали на болельщика команды Хорватии прямо во время матча команд этих стран на ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде 21 июня.

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