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Киев сообщил о готовности обменять осужденных россиян

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Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
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Украинские власти готовы к обмену осужденных россиян на заключенных в России граждан Украины. Об этом сообщила первый вице-спицер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети.

Она добавила, что россияне, осужденные Киевом, обвиняются по «очень тяжелым статьям».

«Мы готовы отдать <…> их родине в обмен на наших, которых ждут на родине», — написала Геращенко в Facebook.

Киев хочет отдать россиян, находящихся в заключении, в обмен на Олега Сенцова и других украинцев, отбывающих наказание в РФ.

Президенты России и Украины на этой неделе обсудили в телефонном разговоре вопрос обмена заключенными. 

Предыдущий телефонный разговор президентов РФ и Украины состоялся 9 июня. Главы государств обменялись мнениями на тему состояния здоровья осужденных в России граждан Украины и договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных, сообщила пресс-служба украинского президента.

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