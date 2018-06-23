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Болельщикам посоветовали смотреть матчи в барах вместо фан-зоны МГУ

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Департамент спорта и туризма Москвы призвал болельщиков следить за матчем Россия–Уругвай в барах и ресторанах и отказаться от посещения фан-зоны на Воробьевых горах. Городские власти объяснили это заботой об удобстве и безопасности фанатов.

«Для комфортного и безопасного пребывания болельщиков организаторы вынуждены частично либо полностью перекрывать вход на площадку в дни проведения особо рейтинговых матчей», — цитирует сообщение департамента «Интерфакс».

Глава департамента Николай Гуляев отметил, что закрытие фанфеста серьезно огорчает тех, кто хотел смотреть матч вместе с болельщиками из разных стран, однако просмотр игры в барах и ресторанах, по его словам, имеет ряд неоспоримых преимуществ. В частности, не нужно приезжать за несколько часов и нет очереди за едой и напитками.

«А атмосфера единения и накал футбольных страстей ничуть не уступает фан-зонам под открытым небом», — добавил он.

Во время матчей российской сборной с командами Саудовской Аравии и Египта 14 и 19 июня вход в фан-зону также приходилось ограничивать.

Ранее 23 июня глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников также обратился к болельщикам с просьбой воздержаться от посещения фан-зоны в дни особо популярных матчей. Он отметил, что пока серьезных происшествий там не зарегистрировано, однако максимальная вместимость зоны — 25 тыс. человек, и она испытывает значительные перегрузки.

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